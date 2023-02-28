فجع الشارع الرياضي السعودي بوفاة حارس الأهلي السابق وإداري نادي أُحد، عبده بسيسي، عن عمر يناهز 45 عاماً، إذ وافته المنية مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد نهاية مباراة فريقه أمام العربي على ملعب إدارة التعليم في عنيزة ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقال مسؤول بنادي أحد لـ«عكاظ» إن الفقيد كان موجوداً مع بعثة نادي أحد اليوم في عنيزة، ولم يشكُ من شيء إطلاقاً، وبعد نهاية المباراة أمام العربي، احتفل بالفوز مع اللاعبين وزملائه في الجهازين الفني والإداري، ثم سقط على رأسه، ودخل في غيبوبة مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة فيه.

ونعى اللاعب بنادي أحد أحمد العلاطي، الفقيد، وقال: الحمد لله على قضائه وقدره، صلى الفجر معنا جماعة والظهر والعصر، ووالله إنه من أطيب الناس الذين عرفتهم، وما رأينا منه إلا كل خير. إنا لله وإنا اليه راجعون. رحمك الله وغفر لك، وأسكن روحك الجنة يا «أبو محمد».

ولعب الفقيد مع النادي الأهلي بين عامي 1996 و2008، ثم لعب لنادي الأنصار حتى عام 2013، وانتقل بعدها إلى العروبة في محطة قصيرة، قبل أن تحط قدماه في المدينة المنورة عام 2014 حارساً لنادي أُحد، واستمر مع الفريق حتى عام 2019، وتحول إدارياً لجهاز كرة القدم بالنادي بعد ذلك.