استأنف لاعبو «وصيف العالم»، اليوم، تدريباتهم في مقر النادي، بعد أن منحهم المدرب رامون دياز راحة عن تدريبات أمس، بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022. وبدأ المران بالجري وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، بعدها فرض الجهاز الفني عدداً من التدريبات التكتيكية، واختتم دياز التدريبات بمناورة فنية على جزء من الملعب.على صعيدٍ آخر، أوضحت الفحوص الطبية تعرض اللاعب موسى ماريغا لإصابة في العضلة الخلفية، بعد إصابته أمام فريق الدحيل القطري، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى 3 أسابيع، وبهذا سيغيب عن مباريات فريقه أمام؛ الوحدة، الفتح، التعاون، الفتح (كأس الملك)، الاتفاق.وتغادر البعثة الهلالية إلى الطائف مساء غدٍ عند الساعة 6:45، تأهباً لملاقاة الوحدة ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين.