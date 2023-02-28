حقق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين لقب البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الـ11 (مواليد 2004)، للمرة الثالثة في تاريخه، عقب انتصاره على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة (27-24)، التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) 28 فبراير 2023، على صالة الأميرة سمية بمملكة الأردن، في ختام منافسات البطولة التي استمرت 8 أيام.وتأخر أخضر الناشئين في الشوط الأول بفارق 4 أهداف بنتيجة (10-14)، وفي شوط المواجهة الثاني كانت كلمة الحسم للاعبي الأخضر، حيث تمكنوا من قلب الطاولة والتقدم بالنتيجة، إلى أن أنهوا اللقاء بضم البطولة بجوار سابقتيها عامي 1983، و2013، ليتساوى مع المنتخب التونسي في السجل الذهبي للبطولة، كأكثر المنتخبات تحقيقاً للقب.وحصل حارس المنتخب السعودي جواد آل عباس على جائزة «أفضل لاعب» في المباراة النهائية أمام تونس، فيما حصل لاعب الأخضر حسين فريج على جائزة «أفضل جناح أيمن» بالبطولة، وحصل زميله اللاعب أحمد آل سعيد على جائزة «أفضل باك أيسر» بالبطولة.