بالرغم من الفوز الساحق الكبير والتاريخي الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام شقيقه الدحيل القطري، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ووصول الزعيم «فخر الوطن» لنهائي أكبر قارات العالم، الا أن أكثر ما لفت انتباه الجميع وعدد من الصحف العالمية والقنوات المحلية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي والنقاد الرياضيين وخبراء كرة القدم، التمريرة أو الصناعة الساحرة العالمية من قبل نجم نادي الهلال الدولي محمد كنو، الذي قام بصناعة خيالية بنكهة سعودية داخل منطقة جزاء الخصم لزميله الهداف النيجيري أوديون إيغالو، بحركة فنية تكتيكية عالية لا يجيدها إلا لاعب ذو إمكانيات فنية عالية من طراز فخم جداً وثقة كبيرة.وقالت الجماهير الرياضية بمختلف ميولها عبر منصة تويتر «ما زلنا مذهولين بالتمريرة الساحرة التي مررها لزميله ايغالو، حيث يعتبر ذلك أعظم أسسيت طبقه اللاعب المبدع «أبو إبراهيم» أثناء تمريره للكرة للاعب آيغالو الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدحيل بالدقيقة الأولى من المباراة، إذ تدرّس التمريرة للأجيال القادمة وتحسب للاعب الذي أبهر الجميع».فيما وصف ناقد وخبير تحكيمي التمريرة العالمية للدولي كنو بلعبة البلياردو.