تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين إلى المباراة النهائية للبطولة العربية لمنتخبات الناشئين الـ11 (مواليد 2004)، عقب فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة (34-23)، في ختام مباريات الدور التمهيدي، التي جمعتهما اليوم (الإثنين) 27 فبراير 2023، على صالة الأميرة سمية بمملكة الأردن.واستطاع ناشئو الأخضر أن يتقدموا في شوط المواجهة الأول بفارق أربعة أهداف بنتيجة (15-11)، وفي الشوط الثاني حافظ منتخبنا على تقدمه بالنتيجة وكسب نقطتي المواجهة، وحصل لاعب المنتخب السعودي قاسم تركي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبهذه النتيجة رفع ناشئو الأخضر رصيدهم إلى 8 نقاط وضعتهم في وصافة سلم الترتيب، بعد فوزهم في 4 مواجهات أمام منتخبات: المغرب والأردن والكويت والعراق، وخسارة لقاء وحيد أمام المنتخب التونسي.ومن المقرر أن يخوض منتخبنا السعودي المواجهة النهائية أمام منتخب تونس، غداً (الثلاثاء)، عند تمام الساعة السابعة مساءً.