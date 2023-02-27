ثمن الرئيس الماسي لنادي الاتحاد منصور البلوي، التواصل والوفاء الاتحادي، الذي وصفه بأنه «أصيل ويكشف المعدن النفيس في حب وعرفان محبي العميد لناديهم والمنتسبين له».
جاء ذلك خلال زيارة مجموعة «بصمة اتحادي» له في مقر إقامته بالرياض، لتهنئته بالسلامة، بعد تجاوزه الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها مؤخراً.
وشهدت الزيارة تكريم «بصمة اتحادي» لأبي ثامر، بهدية أسَعدته كثيراً، تقدم لأول مرة بهذه الطريقة لشخصية اتحادية، كانت عبارة عن نموذج «مفتاح نادي الاتحاد» يحوي أعضاء إدارة منصور البلوي إبان رئاسته النادي، والإنجازات التي تحققت في عهده، من تصميم مؤسس «البصمة» المهندس إبراهيم كنداسة، كما قُدمت له «صورة موزاييك» مكونة من عدد كبير من صوره المصغرة توثق فترة رئاسته وعمله الرائع بنادي الاتحاد، قدمها نيابة عن الأعضاء رئيس «البصمة» طلال سنبل، وعضو «البصمة» المؤرخ عبدالإله النجيمي.
يذكر أن «بصمة اتحادي» تضم مجموعة من محبي الاتحاد دأبت على تكريم الاتحاديين، وينتظر أن تكثف نشاطها في شهر رمضان المبارك لدعم اللاعبين الذين يمرون بظروف صعبة، وتضم المجموعة: إبراهيم كنداسة، طلال سنبل، حسن باصفار، فريد زاهد، إبراهيم بخيت، هشام مليباري، سمير غالب، عبدالإله النجيمي، طلعت زارع، صالح باوارث، سعود جستنية، عبدالله الطيار، هاني باخشوين، بندر العميري، هاني باحارث، مروان بازي.
جاء ذلك خلال زيارة مجموعة «بصمة اتحادي» له في مقر إقامته بالرياض، لتهنئته بالسلامة، بعد تجاوزه الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها مؤخراً.
وشهدت الزيارة تكريم «بصمة اتحادي» لأبي ثامر، بهدية أسَعدته كثيراً، تقدم لأول مرة بهذه الطريقة لشخصية اتحادية، كانت عبارة عن نموذج «مفتاح نادي الاتحاد» يحوي أعضاء إدارة منصور البلوي إبان رئاسته النادي، والإنجازات التي تحققت في عهده، من تصميم مؤسس «البصمة» المهندس إبراهيم كنداسة، كما قُدمت له «صورة موزاييك» مكونة من عدد كبير من صوره المصغرة توثق فترة رئاسته وعمله الرائع بنادي الاتحاد، قدمها نيابة عن الأعضاء رئيس «البصمة» طلال سنبل، وعضو «البصمة» المؤرخ عبدالإله النجيمي.
يذكر أن «بصمة اتحادي» تضم مجموعة من محبي الاتحاد دأبت على تكريم الاتحاديين، وينتظر أن تكثف نشاطها في شهر رمضان المبارك لدعم اللاعبين الذين يمرون بظروف صعبة، وتضم المجموعة: إبراهيم كنداسة، طلال سنبل، حسن باصفار، فريد زاهد، إبراهيم بخيت، هشام مليباري، سمير غالب، عبدالإله النجيمي، طلعت زارع، صالح باوارث، سعود جستنية، عبدالله الطيار، هاني باخشوين، بندر العميري، هاني باحارث، مروان بازي.