ثمن الرئيس الماسي لنادي الاتحاد منصور البلوي، التواصل والوفاء الاتحادي، الذي ‏وصفه بأنه «أصيل ويكشف المعدن النفيس في حب وعرفان محبي العميد لناديهم ‏والمنتسبين له».‏جاء ذلك خلال زيارة مجموعة «بصمة اتحادي» له في مقر إقامته ‏بالرياض، ‏لتهنئته بالسلامة، بعد تجاوزه الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض ‏لها مؤخراً.‏ ‏وشهدت الزيارة تكريم «بصمة اتحادي» لأبي ثامر، بهدية أسَعدته كثيراً، تقدم لأول مرة ‏‏بهذه الطريقة لشخصية اتحادية، كانت عبارة عن نموذج «مفتاح نادي الاتحاد» يحوي ‏‏أعضاء إدارة منصور البلوي إبان رئاسته النادي، والإنجازات التي تحققت في عهده، من ‏تصميم مؤسس «البصمة» المهندس إبراهيم كنداسة، كما قُدمت له «صورة موزاييك» مكونة ‏من عدد كبير من صوره المصغرة توثق فترة رئاسته ‏وعمله الرائع بنادي الاتحاد، قدمها ‏نيابة عن الأعضاء رئيس «البصمة» طلال سنبل، وعضو «البصمة» المؤرخ عبدالإله ‏النجيمي.‏يذكر أن «بصمة اتحادي» تضم مجموعة من محبي الاتحاد دأبت على تكريم ‏الاتحاديين، وينتظر أن تكثف نشاطها في شهر رمضان المبارك لدعم اللاعبين الذين ‏يمرون بظروف صعبة، وتضم المجموعة: إبراهيم كنداسة، طلال سنبل، حسن باصفار، فريد ‏زاهد، إبراهيم بخيت، هشام مليباري، سمير غالب، عبدالإله النجيمي، طلعت زارع، ‏صالح باوارث، سعود جستنية، عبدالله الطيار، هاني باخشوين، بندر العميري، هاني ‏باحارث، مروان بازي.‏