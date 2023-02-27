تأهل المنتخب السعودي لقفز الحواجز إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الأول في تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز.

واستطاع فرسان الأخضر خطف بطاقة التأهل بعد تقديم أداء مميز بين المنتخبات المشاركة.

ومثل المنتخب السعودي لقفز الحواجز كل من الفارس الأولمبي رمزي الدهامي والفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي والفارس عبدالرحمن الراجحي والفارس خالد المبطي.

ومن جهته، رفع رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ووزير الرياضة على تحقيق هذا المنجز والنجاح الكبير لفروسية المملكة.

وأضاف: «ما تحقق اليوم من إنجاز يأتي بفضل من الله ثم الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لرياضة الوطن».

وزاد: «حظيت رياضة قفز الحواجز والفروسية بشكل عام بدعم سخي من القيادة الحكيمة، ومتابعة واهتمام من وزير الرياضة حيث أسهم ذلك في التأهل إلى الأولمبياد بعد تحقيق المركز الأول».

وأكد الأمير عبدالله بن فهد أن الاتحاد السعودي للفروسية يسعى إلى الاستمرار في تحقيق أفضل المنجزات التي تليق باسم المملكة العربية السعودية.

وختم حديثه قائلاً: «أبارك لفرساننا الأبطال المستوى الرائع اليوم، كما نبارك لجميع الشعب السعودي على تحقيق هذا المنجز. وبإذن الله نوفق في تقديم نتائج مشرفة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

يذكر أن المنتخب السعودي لقفز الحواجز يحمل سجلاً مشرفاً في الألعاب الأولمبية، حيث سبق أن حقق الميدالية البرونزية للفرق في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012، وكذلك تحقيق الفارس الأولمبي خالد العيد الميدالية البرونزية في سيدني 2000.