أكد لـ«عكاظ» عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، أن وصول الزعيم لنهائي مسابقة دوري أبطال آسيا جاء نتاج العمل الجماعي من قبل إدارة النادي والأجهزة الادارية والفنية والطبية واللاعبين، مبيناً أن الانتصار الكبير الذي حققه الهلال أمام الدحيل القطري بسباعية نظيفة والتأهل للنهائي الآسيوي، يؤكد مدى قوة الكرة السعودية وعلو كعبها قارياً، وبهذه المناسبة أرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وأشار الأمير عبدالله بن سعد إلى أن نجوم الزعيم من خلال الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال آسيا حرصوا على تقديم أروع المباريات وأثبتوا أن الكرة السعودية تعيش مرحلة تطور كبير في ظل قوة المنافسات المحلية، مبيناً أن تأهل الفريق الهلالي للنهائي الآسيوي أمر غير مستغرب، والزعيم عودنا على التواجد في المواعيد الكبرى وكعادته سيعمل على تحقيق اللقب القاري والوصول للمشاركة في مونديال أندية العالم القادم في المملكة العربية السعودية بمشيئة الله.واختتم الأمير عبدالله بن سعد حديثه بقوله «نجوم الأزرق قادرون على مواصلة الحضور فنياً وتقديم أفضل العطاءات والمتعة الكروية في مباراتي النهائي أمام أوراوا الياباني وحصد اللقب الآسيوي وتقديمه هدية لمحبي الزعيم بإذن الله».