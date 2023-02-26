واصل الظهير الأيمن في الفريق الهلالي سعود عبدالحميد تألقه وإبداعاته الفنية منذ انضمامه للزعيم في يناير 2022، إذ نجح في المساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصار على فريق الدحيل القطري بسباعية نظيفة والتأهل لمواجهة فريق اوروا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويطمح النجم سعود عبدالحميد لتحقيق اللقب الآسيوي الأول له مع الزعيم من أجل التأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم في ديسمبر القادم بالمملكة العربية السعودية، بعد أن حظي بفرصة المشاركة مع الكتيبة الزرقاء في مونديال أندية العالم مرتين الأولى في الإمارات وحصد المركز الرابع، والثانية في المغرب بتحقيق وصيف العالم والحصول على الميدالية الفضية.

وقدم سعود عبدالحميد الفوز على فريق الدحيل القطري في نصف النهائي هدية لجماهير القوة الزرقاء التي تساند الفريق الكروي، وقال: «بمشيئة الله نقدم لهم الكأس الآسيوية هدية لهم نظير دعمهم لنا غير المستغرب في كافة البطولات».