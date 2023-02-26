رفع المهاجم النيجيري ايغالو المحترف في صفوف الفريق الهلالي رصيده التهديفي إلى 7 أهداف بعد أن سجل «سوبر هاتريك» في شباك فريق الدحيل القطري ضمن دور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا الحالية، وبذلك يتواجد ايغالو في المركز الثاني خلف لاعب الدحيل القطري ادميلسون الذي يعتلي صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف.

وتنتظر الفرصة المهاجم الهلالي ايغالو لخطف لقب هداف دوري أبطال آسيا حينما يواجه فريق اوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ذهابا وإيابا.

وكان النجم ايغالو حصل على الكرة من حكم لقاء الهلال والدحيل القطري بعد تسجيله «سوبر هاتريك» في المباراة التي انتهت لصالح الزعيم بسباعية نظيفة.

وأهدى المهاجم ايغالو الفوز والسوبر هاتريك لجماهير الزعيم الوفية التي وقفت خلف الفريق الكروي بكل زمان ومكان وتستحق الانتصارات واللقب الآسيوي.