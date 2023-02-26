سحق ممثل الوطن فريق الهلال نظيره الدحيل القطري بسباعية نظيفة دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الثمامة في الدوحة، في دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، وبذلك يطير الزعيم للنهائي الآسيوي ويضرب موعداً مع فريق أوراوا الياباني.

شهد اللقاء إبداع وتألق نجوم الهلال منذ انطلاقة الصافرة، إذ تمكن المهاجم اوديون ايغالو من هز شباك الدحيل مبكراً بهدفين متتاليين (د: 2، 10)، ومن ثم واصل موسى ماريغا سلسلة الأهداف بهدفين متتاليين الثالث والرابع (د: 14، 27)، وقبل نهاية الشوط الأول وضع سالم الدوسري بصمته التهديفية ليسجل الهدف الخامس (د: 38). وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم سيطرته وهيمنته على المستطيل الأخضر وتألق المهاجم اوديون ايغالو بإحرازه سوبر هاتريك بعد أن تمكن من تسجيل الهدفين السادس والسابع (د: 48، 62).

وبهذه النتيجة، يتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي ويضرب موعداً ثالثاً مع أوراوا الياباني في النهائي المرتقب الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب، إذ يلعبان أولاً في الرياض ومن ثم في اليابان.