تمنى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود التوفيق لفريق الهلال أمام الدحيل القطري.وغرد وزير الرياضة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم (الأحد): «كل التوفيق لممثل الوطن الهلال في تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي ⁧‫دوري أبطال آسيا⁩».ويستعد الفريق الهلالي لمواجهة نظيره الدحيل القطري مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.