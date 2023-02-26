تمنى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود التوفيق لفريق الهلال أمام الدحيل القطري.
وغرد وزير الرياضة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم (الأحد): «كل التوفيق لممثل الوطن الهلال في تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا».
ويستعد الفريق الهلالي لمواجهة نظيره الدحيل القطري مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وغرد وزير الرياضة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم (الأحد): «كل التوفيق لممثل الوطن الهلال في تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا».
ويستعد الفريق الهلالي لمواجهة نظيره الدحيل القطري مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.