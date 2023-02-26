يواجه المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين غدا (الاثنين) شقيقة العراقي ضمن مواجهات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة (مواليد 2004)، وذلك عند تمام الساعة الثالثة مساءً، على صالة الأميرة سمية بمملكة الأردن.ويحتل الأخضر وصافة ترتيب منتخبات البطولة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في 3 مواجهات أمام المغرب والأردن والكويت، وخسارته لقاء وحيدا أمام المنتخب التونسي الذي يتصدر الترتيب بـ 7 نقاط، فيما يقع المنتخب العراقي في المركز الخامس والأخير من دون أي نقطة.ويدخل ناشئو الأخضر اللقاء برغبة تحقيق الانتصار الرابع لهم ورفع رصيدهم النقطي، لضمان التأهل إلى المواجهة النهائية التي ستجمع صاحبي المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي للدور التمهيدي.من جهة أخرى، حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر، ومدير بعثة الأخضر المشاركة في البطولة علي الفرج احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة الأردن، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، كما زارا مقر اللجنة الأولمبية الأردنية، وكان في استقبالهما الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي.