ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية غداً (الإثنين)، لقاءً بعنوان دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن «الشراكة مع الاتحادات واللجان الرياضية السعودية»، وذلك بأحد فنادق الرياض.ورحب رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني بالحضور في اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على أهمية الرياضة الجامعية كبيئة للمساهمة في تطويرالرياضة السعودية ودور الاتحادات الرياضية السعودية في ذلك، وتعزيز الأهمية بهذا الدور للانطلاق نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن اللقاء يستهدف الرؤساء والمديرين التنفيذيين للاتحادات واللجان الرياضية والمعنيين، وسيشهد مشاركة واسعة محلياً ودولياً من خلال تواجد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ليونز ايدر والمدير العام للاتحاد باولو فريرا، إضافة إلى رؤساء اتحادات ولجان وطنية.وقال: سيتضمن اللقاء 5 جلسات، الأولى بعنوان الرياضة الجامعية محلياً ودولياً، فيما ستناقش الجلسة الثانية تطوير البطولات الرياضية الجامعية الوطنية، وسيكون الحديث في الجلسة الثالثة عن استضافة البطولات الجامعية الدولية.وأضاف الدكتور المزيني أنه سيتم خلال الجلسة الرابعة مناقشة الطرق المتعلقة بنشر وتطوير الألعاب الرياضية الحديثة، ويختتم اللقاء بالجلسة الخامسة التي ستتضمن أبرز التوصيات التي ستكون محطة مهمة لتعزيز وتحقيق الأهداف التي من شأنها الوصول إلى النتائج المرجوة لمثل هذه اللقاءات وتحقيق هدفها العام.