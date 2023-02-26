يعود البطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي إلى أجواء المغامرة والتحدي للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثانية والثلاثين والذي يمثل ثاني جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ W2RC على متن تويوتا هايلوكس لإكمال رحلة الدفاع عن الوان فريقه خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 3 من مارس القادم في النقطة التي انطلق منها الرالي.وتتكون جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة من خمس جولات، حيث ستقام في خمس بلدان وعلى أربع قارات مختلفة. وتعتبر جولة تحدي الصحراء في أبو ظبي الجولة الثانية بعد رالي داكار الذي أقيم على أرض الوطن الشهر الماضي. وستستضيف القارة الأمريكية الشمالية والجنوبية جولتين جديدتين هذا العام في بطولة الـ W2RC وهما رالي سونورا في المكسيك، ورالي ديسافيو روتا في الأرجنتين قبل أن تختتم البطولة في المغرب.أما على صعيد الملاحة، سيستعين البطل العالمي يزيد الراجحي بخدمات ملاحه الألماني السابق تيمو غوتشالك الذي رافقه في راليات صحراوية عديدة ومختلفة حول العالم وعلى متن 3 صانعين مختلفين منذ عام 2014 وإلى 2019. وسيحل تيمو مكان مواطنه الألماني ديرك فون تيستسفيتس الذي تعرض لإصابة طفيفة في ظهره جراء وعورة تضاريس رالي داكار هذا العام.ويمتد الرالي المكون من خمس مراحل ومرحلة تأهيلية على تضاريس أبو ظبي الصحراوية الصعبة، وسيمر الرالي عبر مسارات رملية مفتوحة وعلى الكثبان الرملية بنسبة 28% في صحراء الظفرة. وستنطلق المرحلة التأهيلية من مركز أدنوك للأعمال في أبو ظبي في الـ 26 من فبراير وسيتجه المتسابقون نحو صحراء الدهناء في مدينة الطنة لتنطلق أولى مراحل الرالي بمسافة 250 كيلومترا وصولاً إلى منطقة ليوا التي تقع على مدخل الربع الخالي، حيث ستقام فيها المرحلة الثانية (271كلم)، والثالثة (272كلم)، والرابعة (310كلم)، وسيكون قصر السراب مخيم المبيت للمتنافسين في هذه الفترة. وأما المرحلة الخامسة والأخيرة ستكون بمسافة (208كلم) وهي المرحلة التي يتوجه فيها المتنافسون للعودة إلى أبوظبي لمنصة التتويج النهائية.ويتطلع سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي الذي حصل على لقب رياضي العام في المملكة العربية السعودية قبل أيام قليلة في وضع الإستراتيجيات المناسبة لتحقيق الفوز الأول في رالي أبوظبي برفقة ملاحه تيمو غوتشالك.ويشارك الراجحي في روزنامتين عالميتين مختلفتين لهذا الموسم، بطولة العالم للراليات الصحراوية (للراليات الطويلة) وكأس العالم للراليات الكروس كانتري (للراليات القصيرة) من إشراف الاتحاد الدولي للسيارات، بالإضافة إلى البطولة المحلية التي تقام في المملكة العربية السعودية، بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.وغاب حامل لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري عن أولى جولاتها في شهر فبراير الجاري التي أقيمت في حائل بعد أن ألزمه الأطباء بعدم المشاركة بعدما أظهرت الفحوصات الطبية أن لدى يزيد شعر كسر في الضلع الخامس الأيمن الأمامي وتشخيصه بالوذمة الرئوية وهو تجمع السوائل في الصدر وشعوره بالآلام القوية على الجانب الأيمن من الصدر إثر حادثة التزلج التي تعرض لها الراجحي في منتجع كورشوفيل أثناء ممارسته هوايته المفضلة، التزلج على الجليد خلال إجازته السنوية.وستكون جولة رالي أبو ظبي الصحراوي المشاركة الأولى له بعد الحادثة، وحول هذه المشاركة قال أيقونة رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي: «مازلت أشعر ببعض الآلام في صدري ولكن علي مقاومة الألم وإكمال مهمتي هنا في هذا الرالي، أنا واثق بأنني سأتغلب على ذلك وأتطلع قدماً لتحدي جديد في صحراء الإمارات».«سيعود تيمو إلى جانبي وأنا سعيد بذلك، فلقد فزنا سوياً في عدة راليات صحراوية، كما أن أول (رالي صحراوي) شاركت فيه في مسيرتي الاحترافية كان في عام 2014 وفزت في الجولتين الأوليين على متن تويوتا هايلوكس مع تيمو، كما أننا فزنا في رالي طريق الحرير الذي أصبحت بعدها أول سعودي يفوز بالرالي الأسطوري».وقال إن «ديرك لم يستطع المجيء معي في هذه الجولة لأنه يُكمل رحلة شفاء قصيرة بعد إجرائه عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح في الفقرة الأخيرة من الفقرات الصدرية وأتمنى له الشفاء العاجل». وأضاف «أعرف الصحراء هنا جيداً، كما أن التويوتا هايلوكس تحب مثل هذه التضاريس جيداً وأتطلع بأن يوفقنا الله في هذه الجولة».ومن جانبه عبّر غوتشالك عن سعادته في العودة بجانب البطل السعودي قائلاً: أنا حقاً سعيد بالعودة بجانب يزيد، نستطيع التذكر سوياً الإنجازات التي حققناها خصوصا في بدايات مشواره في الراليات الصحراوي.أنا متحمس لهذه الجولة وأتطلع قدما لجولة موفقة لكلينا، التحدي هنا صعب جداً خصوصا على الرمال الناعمة والكثبان، المسارات هنا خادعة وعلينا التركيز لكي نضمن نقاط البطولة في أيدينا.