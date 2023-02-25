أكد قائد فريق النصر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أنه أصبح أكثر اعتياداً على «العالمي» في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الأهداف لا تقل أهمية عن تحقيق الانتصارات.

وفي أول تعليق من رونالدو بعد المباراة، قال «أنا سعيد جداً بالأرقام التي حققتها بالفوز، لكن الأهم هو تحقيق الانتصارات والمُضي قدماً في جدول الترتيب وإسعاد الجماهير». وأضاف «قام الفريق بعمل رائع وقاتل ضد ضمك، وبالنسبة لي الأهداف مهمة، لكن الأهم هو الفريق».

وأكد أنه الآن أكثر اعتياداً على الفريق، مستطرداً «ليس من السهل على أي لاعب التكيُّف بعد مرور خمس مباريات، لكنني بدأت أفهم تحركات زملائي».

وختم تصريحه بالقول «أهم شيء هو اتخاذ خطوات ثابتة من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة».

وكان رونالدو قاد النصر لتحقيق الفوز أمام ضمك، بثلاثية دون رد، حملت توقيعه بمفرده، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبات كريستيانو رونالدو أسرع لاعب يسجّل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي (5 مباريات) وأسرع لاعب ينجح بتسجيل ثلاثيتين (2 «هاتريك») في تاريخ المسابقة.