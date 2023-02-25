تشهد الدرعية التاريخية غدًا (الأحد) 26 فبراير إقامة «نزال الحقيقة»، الذي سيقام على «حلبة الدرعية» بين الملاكمين المحترفين الأمريكي «جيك بول»، ومنافسه البريطاني «تومي فيوري»، في حدث تنظمه وزارة الرياضة، بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء متابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم؛ نظير ما يحظى به الملاكمان من شهرة واسعة، حيث يعد جيل تومي من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بشعبية جارفة في فئة الشباب، والأمر ذاته ينطبق على خصمه تومي فيوري الذي يعد أبرز نجوم تلفزيون الواقع، وهو شقيق بطل الملاكمة العالمي للوزن الثقيل تايسون فيوري.

وإضافة إلى هذا النزال، تشهد حلبة ميدان الدرعية لقاءً آخر مميزاً على لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر، بين بطل العالم الحالي في وزن المتوسط والوزن الخفيف الكونغولي إيلونغا ماكابو، وحامل اللقب السابق الملاكم السويدي «بادو جاك» الملقب بـ«ذا ريبر».

كما سيتضمن الحدث إقامة العديد من اللقاءات الثانوية التي ستنطلق عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيواجه الملاكم السعودي زياد مجرشي منافسه الغاني فيليب كوانساه، يليه النزال الاحترافي الأول للملاكمة السعودية رغد النعيمي، الذي سيجمعها بالغانية بربتشوال أوكيدا، إضافة إلى لقاء آخر بين السعودي سلمان حمدة، والهندي فيليب ديفا بريان.

وسيتنافس الأمريكيان آدم صالح وستيوارت كيلوج في نزال ضمن الحدث، بينما يسعى الملاكم الأردني بدر السمرين إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم عند مواجهة الروماني فيوريل سيميون، كما سيتنافس الأمريكي محسن كاسون مع الأذربيجاني تاريل جعفروف في وزن الكروزر، وأخيرًا يتطلع نجم الملاكمة السعودي الصاعد زياد المعيوف إلى مواصلة مسيرته الاحترافية الناجحة عند مواجهة الإكوادوري رونالد مارتينيز.

يذكر أن حلبة ميدان الدرعية كانت قد استضافت عام 2019 نزالًا عالميًا كبيرًا على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة بين البريطاني أنتوني جوشوا ومنافسه المكسيكي آندي رويز، حيث استعاد جوشوا اللقب بعد فوزه بفارق النقاط، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 15 ألف متفرج، فيما احتضنت جدة العام الماضي نزالًا آخر على مستوى عالمي، سمي بنزال «البحر الأحمر»، جمع أنتوني جوشوا بالأوكراني ألكساندر أوسيك، واستطاع أوسيك الفوز باللقاء والتتويج باللقب.