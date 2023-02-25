استطاع كريستيانو رونالدو أن يحقق رقماً تاريخياً جديداً في دوري روشن السعودي، بعدما أحرز «هاتريك» في شباك ضمك، قاد به الفريق لتحقيق الفوز في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي. وبذلك أصبح الأسطورة كريستيانو أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل «سوبر هاتريك»، إضافة إلى «هاتريك»، خلال 3 جولات فقط بدوري روشن.

وكان «الدون» قد وقّع على «سوبر هاتريك» خرافي مع النصر خلال مواجهة الوحدة في الجولة الـ16، ثم عاد ليسجل «هاتريك» أمام ضمك في الجولة الـ18.

وساهم القائد البرتغالي في 10 أهداف مع النصر، بتسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين آخرين، إذ سجل في شباك الفتح هدفاً، ثم أمام الوحدة سجل «سوبر هاتريك»، وسجل أمام ضمك «هاتريك»، بينما صنع أمام التعاون هدفين.

وطبقا لموقع الإحصاء العالمي «سوفا سكور»، فإن رونالدو نجح في تسديد 13 كرة على مرمى الخصم من أصل 27 تسديدة، 30% ترجمها إلى أهداف، و10 فرص مصنوعة، وبمعدل 8.22 في تقييم الأداء، بعد 5 مباريات خاضها مع النصر في الدوري، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

ورفع رونالدو رصيده الشخصي مع النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 8 أهداف، ليواصل زحفه نحو احتلال رأس القائمة التي يستحوذ عليها زميله تاليسكا برصيد 13 هدفاً.