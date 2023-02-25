توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الياباني هيرو ريس بجائزة الشوط الأغلى في «كأس السعودية»، بعد فوز جواده «بينثلاسا» بقيادة الخيال يوتاكا يوشيدا بالبطولة.

وقطع بين ثلاسا مسافة سباق 1800 متر بزمن 1:50:80 في ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية بنادي سباقات الخيل.

ويأتي تشريف ولي العهد لليوم الختامي لكأس السعودية، تتويجاً لدعمه الكبير لرياضة الفروسية وجهوده لوضع المملكة على خريطة الرياضات العالمية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأقيم على الميدان هذا الموسم أكثر من 10 سباقات، هدِفت إلى التعرّف على جاهزيته لسباقات كأس السعودية، الذي يجمع كوكبة من أفضل الخيل في العالم على الميدانين العشبيّ والرمليّ، وستتواصل السباقات فيه حتى ختام موسم سباقات الرياض في نهاية مارس المقبل.

ويعدّ كأس السعودية السباق الأبرز الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية، إذ تزايدت مكانته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مع زيادة الوعي برياضة سباقات الخيل في المملكة، وزيادة معدّلات المشاركة من الذكور والإناث بمختلف جوانب هذه الرياضة.

وكانت النسخة الافتتاحية لكأس السعودية 2020، قد شهدت مشاركة 22 فائزاً بسباقات الفئة الأولى في منافسة على جوائز إجمالية قدرها 29.2 مليون دولار. وفي عام 2021 ارتفعت قيمة الجوائز لتصل إلى 30.5 مليون دولار، بينما قفز عدد المسجلين الفائزين بسباقات الفئة الأولى إلى 31 خيلاً.

وفي عام 2022، لاقت أمسية كأس السعودية مشاركة قياسية من 22 دولة، متضمنة تسجيل 70 فائزاً بسباقات الفئة الأولى.