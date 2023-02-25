انفرد فريق النصر بصدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه على مضيفه ضمك بثلاثية كريستيانو رونالدو دون مقابل، كما انتصر الباطن على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، وذلك في ختام لقاءات الجولة الثامنة عشرة (جولة التأسيس) لدوري روشن السعودي للمحترفين.

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه النصر لصدارة الدوري بعد إحرازه هاتريك في شباك مضيفه ضمك. وجاءت أهداف الدون الثلاثة في الشوط الأول (من ركلة جزاء 18، 23، 44)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الثالث عشر ويصل للنقطة 43 متربعاً على صدارة الدوري، فيما تلقى ضمك الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 22 نقطة وفي المركز السابع.

وعلى ملعبه وبين جماهيره حقق فريق الباطن انتصاره الأول في دوري المحترفين لهذا الموسم بعد أن فشل في تحقيق الفوز في الـ17 جولة الماضية وذلك على حساب ضيفه الاتفاق، وتمكن مهاجمه رينزو لوبيز من إحراز هدف اللقاء الوحيد وهدف الفوز الثمين للباطن في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة يصل الباطن للنقطة السادسة في المركز السادس عشر والأخير، فيما تلقى الاتفاق الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.