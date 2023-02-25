يجري حارس مرمى فريق الوحدة منير المحمدي مساء غد (الأحد) فحوصات طبية على أصبع يده الذي تعرض للإصابة فيه قبل شهر، وذلك من أجل إعداد تقرير طبي عن حالته الصحية لتحديد مدى قدرته على الانخراط في التدريبات الجماعية استعدادا للمشاركة في مواجهة الهلال يوم الخميس القادم في دوري روشن السعودي للمحترفين أم حاجته لمزيد من العلاج والراحة.

من جانب آخر، يحدد الجهاز الطبي بعد غد (الإثنين) مدى قدرة قلب الدفاع عبدالله الحافظ على المشاركة في التدريبات اليومية والمواجهات الرسمية.

على ذات الصعيد، يعقد المدرب سييرا مساء غد (الأحد) اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل الشروع في الحصة التدريبية، من أجل توجيه الشكر للاعبين على انتزاع 3 نقاط ثمينة أمام أبها والتركيز في المواجهات القادمة التي على ضوء نتائجها يستطيع الفريق الحصول على مركز آمن في منطقة الوسط ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين.