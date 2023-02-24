استاء عدد كبير من جمهور نادي «ضمك»، نتيجة رفع أسعار تذاكر دخول مباراة الفريق أمام «النصر»، التي ستقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، غداً السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في دوري روشن السعودي والتي ستشهد ظهور رونالدو مع فريقه النصر في عسير لأول مرة، إذ قال محمد وسعد الشهراني، ومحمد مبارك وسلطان عسيري: «كيف تغردّون أن ضمك في انتظارنا دائماً، وأنتم تبالغون في رفع أسعار تذاكر مواجهة النصر»، مستغربين من إدارة النادي اتخاذ قرار رفع أسعار التذاكر التي حددت بـ115 ريالاً لسعر التذكرة الموحدة، و172.50 ريال للدرجة الأولى، وهذه الأسعار مبالغ فيها ولا تشجع الجماهير على الحضور، مطالبين المسؤولين على النادي إعادة النظر في سعر التذاكر.من جانبه أوضح لـ«عكاظ» الرئيس التنفيذي لنادي ضمك أحمد الشهري، أن لديهم توجهاً لوضع أسعار تذاكر مباريات دوري روشن وفق السقف المتاح من قبل إدارة التسويق والاستثمار في رابطة الدوري، وإدارة الاستثمار بوزارة الرياضة، مطالباً جماهير ناديه بدعم الفريق بحضورهم، وقال: «أتمنى من الجماهير أن تراعي هذا الأمر، وهذا هو زمن الاستثمار»، مضيفاً أن ناديه انتهج طرقاً للتسويق كغيره من الأندية الذي هو جزء منها في الرياضة السعودية، وقال: «أسعار التذاكر منطقية، وفي المتناول، وفئة الشباب غالية علينا، وسبق أن قمنا بعمل منافسات ومسابقات لتشجيعهم على حضور المباريات غير الجماهيرية من خلال شراء تذاكر بالمجان من قبل أعضاء الشرف، ورجال أعمال بمحافظة خميس مشيط، وتم توزيعها على الجمهور، والدخول في سحوبات خلال المباريات الجماهيرية». وأضاف: نتمنى دعم ضمك بالحضور، وسيكون لدينا مستقبلاً توجه كبير لجذب الجماهير للمباريات في عسير بإذن الله.