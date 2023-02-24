حقق فريق الوحدة، فوز مهماً له خارج أرضه على مستضيفه أبها، بنتيجة 2 - 1 ، في المباراة التي احتضنها مساء اليوم ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، وبدأ فريق الوحدة بتسجيل أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة من عمر شوط المباراة الأول، عن طريق نجمه فيصل فجر، وعند الدقيقة 18، ضاعف الوحدة النتيجة، مسجلا الهدف الثاني، عن طريق اللاعب إسلام هوساوي، ليحاول بعد ذلك فريق أبها العودة في المباراة، إذ قلص الفارق بهدفٍ أول في الدقيقة 29، سجله لاعب الوحدة عبدالإله بخاري بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة التي رفع بها الوحدة رصيده إلى النقطة التاسعة عشرة، في المركز الثالث عشر بترتيب جدول دوري روشن، في حين تجمد رصيد أبها عند النقطة الـ22 في المركز التاسع.كما حقَّق فريق العدالة الفوز على ضيفه الخليج، بهدفين دون رد، في نفس المسابقة، وافتتح رينادو لينيس أهداف اللقاء لصالح العدالة، عند الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وعند الدقيقة 71، سجل ماركوس أنتونسن هدف العدالة الثاني في المباراة التي انتهت بهذين الهدفين وارتفع بها رصيد العدالة إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.