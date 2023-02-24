مرة أخرى، تتجه أنظار العالم نحو السعودية، وبالتحديد صوب ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، الذي يستضيف الحدث الفروسي الأكبر والأبرز عالمياً كأس السعودية الفئة الأولى في نسختها الرابعة لعام 2023، وأيضاً كأس البحر الأحمر الفئة الثالثة عالمياً، المقرّر إقامتها يومي الجمعة والسبت 24 و25 فبراير الجاري، بمجموع جوائز 35.35 مليون دولار، وسيشارك 245 جواداً من مختلف دول العالم في الشوطين الرئيسيين والأشواط الكبرى المصاحبة للأمسية، بعد نقلها إلى الرياض عبر 6 دفعات،إذ جاءت قرعة البوابات للخيل المشاركة في الشوطين الرئيسيين، التي سحبت في ساحة عبية بميدان السباق، والتي حضرها رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، وكبار الملاك والمدربين والخيَّالة، على النحو التالي:1- شوط كأس السعودية 2030 الفئة الأولى على المضمار الرملي ومسافته 1800 متر، وأبرز مرشحيه هم: الجواد إمبلم روود بطل الكأس في نسختها الماضية 2022، وأحد أقوى الأسماء القوية في الشوط في مهمة الحفاظ على لقبه المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وسينطلق من البوابة رقم 8 الجواد طيبة القادم من أمريكا بسجل انتصارات مميز وتصنيف عالٍ للمالك عمرو زيدان، وسينطلق من البوابة رقم 2 الجواد سكوتلاند يارد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وسينطلق من البوابة رقم 4 الجواد كنتري قرامر القادم أيضاً من أمريكا وصيف بطل كأس السعودية في نسختها الماضية خلف الجواد إمبلم روود ومالكه عمرو زيدان، وبوابته رقم 10.2- شوط كأس البحر الأحمر لونجين الفئة الثالثة ومسافته 3000 متر على المضمار الرملي، وأبرز مرشحيه هم: الجواد صبجيكت فيزت للمالك دكتور جي ويلكر وبوابته رقم 13، الجواد تراولر مان ومالكه إسطبلات جودولفين، وبوابته رقم 9، الجواد الكريم العائدة ملكيته إلى بورك 33 نايك برادلي ريسينج، وبوابته رقم 11.