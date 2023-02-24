واصل فريق الهلال سيطرته وهيمنته التامة على الأندية الإيرانية، وذلك بعد فوزه على فريق فولاذ الإيراني ضمن دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث وصل إلى المباراة الثامنة توالياً في آخر مبارياته أمام الأندية الإيرانية بالأدوار الإقصائية ولم يخسر أي مباراة، إذ فاز في (7) مباريات ‏وتعادل في مباراة واحدة، سجل (19) هدفاً واستقبل (4) أهداف (4) كلين شيت، وكانت النتائج على النحو التالي:أمام فولاذ (1-0)‏أمام بيروزي (3-0) والإستقلال(2-0) وبيروزي (2-2) بيروزي (4-0) واستقلال خوزستان (2-1) استقلال خوزستان (2-1) بيروزي (3-0)