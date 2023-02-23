أوقف فريق الرائد سلسلة انتصارات مضيفه الاتحاد بعد خروجه بالتعادل السلبي، فيما أدرك التعاون التعادل مع ضيفه الفيحاء في الوقت القاتل وبهدف لكل منهما، وجاء هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة 18 لدوري روشن السعودي (جولة التأسيس).في الجوهرة المشعة، عجز هجوم الاتحاد عن هز شباك ضيفه الرائد ووقف القائم لرأسية البديل هارون كمارا، كما حرمت راية التسلل من الهدف القاتل الذي أحرزه، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد تعادله الخامس ويصل للنقطة 41 متصدراً لفرق الدوري مؤقتاً، فيما حقق الرائد التعادل الثالث له ووصل للنقطة 21 وفي المركز العاشر.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، أدرك التعاون تعادلاً قاتلاً مع ضيفه الفيحاء الذي تقدم أولاً عن طريق الكسندر ترايكوفسكي (د: 31)، ومن ثم تمكن المدافع حسن كادش من إدراك التعادل لفريقه التعاون (د: 90+4)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون التعادل الرابع له ويصل للنقطة 31 وفي المركز الخامس، فيما حقق الفيحاء التعادل الخامس ووصل للنقطة 20 وفي المركز الحادي عشر.