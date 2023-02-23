تأهل ممثل الوطن فريق الهلال للدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه المستحق على فولاذ الإيراني بهدف دون مقابل، ليضرب الزعيم موعداً مع الدحيل القطري بعد تجاوزه لممثل الوطن فريق الشباب بهدفين لهدف.على استاد الجنوب، واصل فريق الهلال إبداعه وشق طريقه نحو الحفاظ على لقبه القاري بعد تفوقه على فريق فولاذ الإيراني بهدف دون مقابل، وشهد اللقاء تراجعا إيرانيا منذ بدايته وسط هجمات هلالية لم يكتب لها النجاح إلا في الأوقات الصعبة بعد أن تمكن موسى ماريجا من هز الشباك الإيرانية بتسديدة أرضية لتسكن المرمى كهدف هلالي أول (د: 87).وعلى استاد الثمامة، استطاع الدحيل القطري التفوق على الشباب بهدفين لهدف، وشهد اللقاء في دقائقه الأخيرة ثلاثة أهداف إذ تمكن الدحيل من إحراز هدفين عن طريق مهاجمه ميكاييل أولونجا (د: 77، 85)، وقلص النتيجة للشباب مدافعه سعيد الربيعي (د: 90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الدحيل القطري بهدفين لهدف.وبذلك يلتقي ممثل الوطن حامل اللقب فريق الهلال بنظيره فريق الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد القادم والفائز سيطير للنهائي ولقاء فريق أوراوا الياباني.