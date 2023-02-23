أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الخميس) قرارات بفرض غرامات على نادي النصر وصلت إلى 140 ألف ريال، شملت المحترف البرازيلي تاليسكا، والمدرب رودي غارسيا، ومترجم النادي مكرم منصوري.

وكشفت اللجنة أن معاقبة لاعب النصر أنديرسون سوزا كونسيساو (تاليسكا) جاءت بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال ضد اللاعب، إذ تمثلت مخالفته بالإساءة إعلاميا تجاه الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام، وبعد استكمال الإجراءات الشكلية، خاطبت اللجنة اللاعب للرد على ما ورد في الشكوى.

وجاء في منطوق القرار قبول الشكوى من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية، وثبوت مخالفة اللاعب تاليسكا للمادة (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وتحذير اللاعب بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقا للمادة «139» من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما عاقبت اللجنة مترجم نادي النصر مكرم منصوري، لإخلاله بسرية جلسة الاستماع للاعب تاليسكا، حيث تم ضبطه وهو يسجل جلسة الاستماع من خلال الهاتف المحمول الخاص به، وجاء في منطوق القرار ثبوت مخالفة المترجم للمادة (81-3-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وإيقافه 5 مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول، موضحة أن القرار قابل للاستئناف.

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في «اتحاد القدم» مدرب نادي النصر رودي غارسيا لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب في المباراة التي جمعت فريقه مع التعاون ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وجاء في منطوق القرار ثبوت مخالفة المدرب غارسيا وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف.