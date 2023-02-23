تعتبر مواجهة الهلال وفولاذ خوزستان الإيراني هي الثالثة من نوعها، حيث سبق أن التقيا في دوري أبطال آسيا في مواجهتين سابقتين. ويعتبر فولاذ هو أقل الأندية الإيرانية التي يلعب معها الهلال في البطولة الآسيوية، حيث يعتبر فريق بيرسبوليس أكثر الأندية الإيرانية التي واجهها الهلال، إذ تواجها في 12 مباراة، يليه فريق استقلال إيران بـ10 مواجهات. ولعب الهلال أمام فولاذ في نسخة 2015، وانتهت مباراة الذهاب بينهما في استاد تخيتي بإيران بالتعادل السلبي، في حين فاز الهلال في الإياب على ملعب الملك فهد بهدفين نظيفين سجلهما ناصر الشمراني وياسر الشهراني.