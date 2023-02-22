أقامت إدارة نادي الباطن اليوم (الأربعاء) حفلاً بمناسبة يوم تأسيس المملكة والذي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام، وذلك بمقر النادي، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي ناصر الهويدي وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين للفريق الأول وجميع العاملين بالنادي، وسط فرحة عامرة وكبيرة بهذه المناسبة السعيدة للجميع، من جانبه أبدى ناصر الهويدي سعادته بالاحتفال بيوم التأسيس، مؤكدًا أنه يمثل قيمة كبيرة لدى كل مواطن. وقال يوم التأسيس ذكرى غالية على قلوبنا تحكي أمجاد ثلاثة قرون عريقة مرت على تأسيس الدولة السعودية، وأضاف استذكار يوم التأسيس هو واجب علينا جميعًا نستذكر نحن وأبناؤنا جميع ما مرت به هذه الدولة العظيمة من فترة كبيرة ومدة طويلة، فاللهم احفظ بلادنا واجعلها دائمًا مباركة وأنعم علينا بالأمن والأمان.