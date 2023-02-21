طالب العديد من جماهير عسير، إدارة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، بفتح البوابة الرئيسية لدخول كافة جماهير مباراة النصر وضمك التي ستقام السبت القادم عند ال6:30 مساء على ملعب المحالة، بدلاً من البوابة الجنوبية التي ستشهد زحاماً كثيفاً من خلال طريق غير مهيأ، أو العمل على إزالة الأشواك والحشائش والتشوه البصري التي تجانب طريق الجماهير.

وقال لـ«عكاظ»، سعيد رافع ومحمد الشهراني وعبدالله الزبيدي وعلي شاهر، ننتظر تمكين دخول الجماهير كافة عبر البوابة الرئيسية بدلاً من البوابة الجنوبية حيث سيشهد اللقاء حضور الآلاف من الجماهير النصراوية على وجه الخصوص، ولعل دخولهم من البوابة الرئيسية هو الأفضل نتيجة المعاناة التي تواجه الكثيربن عند التوجّه للدخول من البوابة الجنوبية، والتي لم يتم تهيئة طريقها الضيق بالشكل المناسب إضافة إلى جوانبه المحفوفة بالأشجار والأشواك، ومن ثم توجيههم حسب حجوزات مقاعدهم في مدرجات الملعب، مؤكدين إذا تعذر إمكانية دخول كافة الجماهير من البوابة الرئيسية، فنطالب بالعمل مبكراً على إزالة كل ما يشوّه طريق البوابة الجنوبية، لتهيئة طريق مرتب ونظيف، حيث تستمر المعاناة، والتي تأسفت منها جماهير كثيرة قبل لقاءات ضمك وأبها بالأندية الجماهيرية، عند دخولها عن طريق البوابة الجنوبية.