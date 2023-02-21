أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي للتايكوندو قرارا بشأن الوقائع التي صاحبت مشاركة نادي الاتحاد في بطولة المملكة التأهيلية للبراعم التي أقيمت يومي 19 و20 يناير، حيث تبين للجنة مشاركة لاعب نادي الاتحاد إلياس بندر الحطامي ببطاقة لاعب آخر بعد أن تم تغيير جنسيته ورقم هويته وتاريخ ميلاده، وأن اللاعبين (جاسم عبدالرحمن السلمي، ومحمد عبدالرحمن مباركي، وعبدالرحمن زكريا عايش) تمت مشاركتهم في درجة أقل من درجتهم الحالية وذلك بتغيير تواريخ ميلادهم، ونظراً لثبوت أن المدرب نايف سالمين النهدي وفق إقراره وإفادة نادي الاتحاد بذلك وإهمال إداري نادي الاتحاد: حمد دخيل الله الدعجاني كونه المعني بالإشراف على لاعبي الفريق والتأكد من انضباطهم واتباعهم شروط وتعليمات البطولة، فقد قررت اللجنة ما يلي:

1. استبعاد فريق نادي الاتحاد من البطولة المذكورة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (5000) ريال عملاً بالمادة (12/7/6) من لائحة الانضباط، مع تشديد العقوبة بعدد اللاعبين المشاركين غير المؤهلين قانونياً، وذلك لتكرار المخالفة بمجموع (20.000) ريال عملاً بالفقرة (4/4/7) من لائحة الانضباط.

2. إيقاف المدرب نايف سالمين النهدي لمدة (12) شهراً وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال ولا يشمله أي عفو عملاً بالمادة (3/4/7) من لائحة الانضباط.

3. إيقاف إداري الفريق حمد دخيل الله الدعجاني لمدة (12) شهراً وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال ولا يشمله أي عفو عملاً بالمادة (3/4/7) من لائحة الانضباط وتخفف الغرامة إلى (500) ريال لحداثة عمله بالنادي وضعف خبرته بالعمل الإداري الرياضي.

4. تسدد جميع الغرامات خلال فترة (3) أشهر.

5. القرار قابل للاستئناف.

وأكد الاتحاد السعودي للتايكوندو أن مثل هذه التصرفات خارجة عن المنافسة الرياضية الشريفة وتخل بميزانها وتشوه سمعة الرياضة السعودية التي تحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة ومتابعة مباشرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ولن يتخاذل الاتحاد في اتخاذ العقوبات تحقيقاً لمبدأ المنافسة العادلة.