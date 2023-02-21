أكد مدرب الهلال رامون دياز، بعد فوز فريقه على شباب أهلي دبي وتأهله لدور الـ8، أن فريقه واجه فريقاً صعباً، وأن الفرق التي تلعب بتكتل دفاعي تخفي مستوى الفريق فنياً، «لكننا سعداء بالنتيجة». وأضاف «لست سعيداً بأداء اللاعبين في الشوط الثاني، عطفاً على ما يتمتعون به من أداء فني كبير». وحول أي فريق من الفرق المتأهلة يتمنى مقابلته، أجاب «الفرق الثلاثة المتأهلة تعتبر قوية، وجميعها صعبة، وسنعمل من اليوم على تجهيز الفريق وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها». وعن غياب كويلار وكاريلو، قال «سنستعيدهما في المباراة القادمة بعد اكتمال جاهزيتهما».