تأهل ممثل الوطن (الهلال) لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا بعد فوزه القوي على شباب الأهلي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، فيما خسر ممثلنا الآخر (الفيصلي) أمام فولاد الإيراني بهدف دون مقابل، وجاء اللقاءان ضمن لقاءات دور الـ16 للبطولة.على استاد الجنوب، تمكن ممثل الوطن وحامل اللقب الهلال من التأهل لدور الـ8، بعد تفوقه على نظيره شباب الأهلي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف. أحرز أهداف الهلال؛ أوديون إيغالو (د:17)، وجانغ هيون سو (د:73)، ولوسيانو فييتو (د:79)، فيما جاء هدف شباب الأهلي الإماراتي عن طريق عمر خربين (د:86).وعلى استاد الثمامة، خسر الفيصلي لقاءه أمام فولاد الإيراني بهدف دون مقابل، بعد هفوة دفاعية تمكن منها ساسان أنصاري من إحراز هدف التأهل للفريق الإيراني (د:64)، ليغادر الفيصلي البطولة بشرف في أول ظهور آسيوي له.وبذلك تأهلت 4 فرق لدور الـ8 هي؛ ممثلا الوطن الهلال والشباب، والدحيل القطري، وفولاد الإيراني، على أن يتم إجراء قرعة دور الـ8 ظهر غد (الثلاثاء).