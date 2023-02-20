علمت «عكاظ» من مصادرها، أن مدافع النادي الأهلي طلال العبسي اقترب من دخول فترة الستة الأشهر التي يحق له خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه، إذ تبقى نحو شهر واحد على دخوله الفترة الحرة. وتسعى الإدارة الأهلاوية للتوصل لاتفاق مع العبسي على تجديد عقده، وستتضح الصورة كاملة في غضون الأسابيع القادمة.وكان العبسي وقع مع الأهلي في نهاية شهر يناير من العام 2020، لمدة 3 سنوات عقب دخوله الفترة الحرة إبان تواجده مع فريق التعاون، وتم قيده في كشوفات النادي الأهلي في الفترة الصيفية من العام 2020، بعد نهاية عقده مع التعاون رسمياً.يذكر أن المدافع طلال العبسي كانت بدايته الكروية مع نادي الاتحاد، الذي تدرج معه من الفئات السنية حتى وقع عقده الاحترافي الأول عام 2012، ونجح في المساهمة في تحقيق كأس الملك مع العميد 2013، وفي 2015 انتقل لنادي التعاون قادماً من الاتحاد، واستطاع قيادة فريق التعاون لتحقيق كأس الملك في 2019، وانضم للنادي الأهلي في عام 2020.