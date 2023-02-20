تأهل ممثل الوطن فريق الشباب لدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه المستحق على ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين دون مقابل، فيما تخطى الدحيل شقيقه الريان بركلات الترجيح، وجاء اللقاءان ضمن لقاءات دور الـ16 للبطولة.على استاد الجنوب، تفوق ممثل الوطن الشباب على نظيره ناساف الأوزبكي بهدفين نظيفين، جاءا عن طريق؛ حسين القحطاني (د:١٢)، إيفر بانيغا (د:٥٤)، ليتأهل الليث الأبيض لدور الثمانية.وعلى استاد الثمامة، فاز الدحيل القطري على شقيقه الريان بركلات الترجيح ٧/ ٦، بعد أن تعادل الفريقان سلبياً في الأشواط الأصلية، وفي الشوط الإضافي الثاني تقدم الدحيل بهدف محمد مونتاري (د:١٠٧)، وأدرك التعادل للريان محترفه ستيفن نزونزي (د:١٢٠+٣)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويبتسم الحظ للدحيل ويتأهل لدور الثمانية للبطولة.