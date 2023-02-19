تمكنت اللاعبة النيويزلندية ليديا كو من تحقيق لقب النسخة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، لتحصل على كأس البطولة ومبلغ 750,000 دولار من مجموع جوائزها الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات البالغ 5 ملايين دولار.

وتوّج نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية خالد الملحم، المصنفة الأولى عالميا ليديا كو بكأس البطولة بعد نجاحها في الحصول على المركز الأول بتسجيلها 21 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة الرابعة من الحدث العالمي الذي احتضنه ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 4 أيام.

فيما استطاعت الهندية أديتي أشوك احتلال مركز الوصافة بتسجيلها 20 ضربة تحت المعدل لتحصل على المبلغ المخصص للمركز الثاني (500,000 دولار). وجاء خلفها في المركز الثالث وبفارق ضربة واحدة كل من الأمريكية ليليا فو، ومواطنتها ليكسي تومبسون، والبلجيكية مانون دي روي.

وقالت كو «سعيدة لتحقيق لقبي الثاني في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، كانت المنافسة قوية جداً وقدمت اللاعبات أداءً مميزاً والدليل على ذلك هو تقارب النتائج بين جميع المراكز والتقلبات التي حدثت في سلم الترتيب خلال جميع أيام البطولة. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجولف السعودية والجولة الأوروبية للسيدات».

وقال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا «سعداء بإقامة بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبمجموع جوائز تساوى مع بطولة السعودية الدولية المقدمة أيضاً من صندوق الاستثمارات العامة وبمشاركة نخبة لاعبات ولاعبي الجولف في العالم هي دليل على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل حكومتنا الرشيدة. أبارك للاعبة ليديا كو هذا الفوز الرائع، وأتوجه بالشكر باسم رئيس مجلس الإدارة وجميع منسوبي جولف السعودية لكل الشركاء الذين ساهموا في نجاح البطولة ولكل من كانت له يد في نجاح تنظيم هذا الحدث العالمي المميز».

تجدر الإشارة إلى أن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة هي ثالث البطولات في روزنامة 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، وأولى بطولاتها على أرض المملكة لهذا العام حيث ستكون سلسلة بطولات أرامكو للفرق ثاني البطولات وبمجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي. وهو ما ساهم في أن تحظى الجولة بأكبر مجموع جوائز في تاريخها حيث ستقام 30 بطولة في 21 دولة بمجموع جوائز يبلغ 35 مليون يورو.

وتستمر أرامكو السعودية في دعمها لرياضة الجولف النسائية، ورفع مكانة البطولات عالمياً وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات الرياضة والأعمال.