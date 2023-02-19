أكد الرئيس التنفيذي لنادي أُحُد سعود الحربي لـ«عكاظ»، عدم جاهزية ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لاستضافة لقاء أحد أمام الأهلي غداً (الاثنين)، ضمن الجولة (22) من منافسات دوري الدرجة الأولى (يلو).

وبيّن الحربي، أن رغبتهم في نادي أحُد كانت بإقامة اللقاء على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز، وذلك لاستفادة النادي من الدخل المتوقع للمباراة، لكن الصيانة التي يخضع لها الملعب حالياً تسببت في حرمان النادي وجماهير المدينة من إقامة المباراة عليه، ونقلها إلى ملعب نادي أحُد.

وكانت هناك مطالبات جماهيرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في إقامة اللقاء على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز، الذي يستوعب أكثر من 17 ألفاً، نظراً إلى الجماهيرية والشعبية الكبيرة التي يمتلكها فريق الأهلي في المدينة المنورة، بينما الطاقة الاستيعابية لملعب مقر نادي أحد لا تتجاوز 6 آلاف متفرج.