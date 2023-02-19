تتواصل لقاءات الإثارة والندية في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ يتنافس الحزم والأهلي على صدارة الدوري ويخوض كل منهما لقاء صعبا مساء غد (الإثنين)، إذ يواجه الحزم (المتصدر) جاره الخلود (ثامن الدوري) عند تمام الساعة الرابعة عصراً، فيما يحل وصيفه الأهلي ضيفا ثقيلاً على فريق أحد (عاشر الدوري) عند الساعة 4:20م.على ملعب نادي الحزم بالرس، وفي ديربي الرس، يدخل فريق الحزم لقاءه أمام جاره الخلود بحثاً عن النقاط الثلاث والمحافظة على صدارته والتي يتربع عليها برصيد 43 نقطة حصدها من 13 انتصارا و4 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 40 وعليه 20 هدفاً. فيما يدخل فريق الخلود هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 18 هدفاً.وعلى ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة، يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه أحد، ويبحث الراقي عن نقاط اللقاء ومواصلة منافسته على صدارة الدوري، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة حصدها من 12 انتصارا و7 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 30 وعليه 15 هدفاً. أما أحد فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 26 نقطة حصدها من 5 انتصارات و11 تعادلا و5 خسائر وله من الأهداف 17 وعليه 21 هدفاً.