وصلت البعثة الهلالية إلى الدوحة، استعداداً لمواجهة فريق شباب أهلي دبي يوم الاثنين، ضمن دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.وكان الهلال قد أدى مرانه الأخير في مقر النادي قبيل المغادرة إلى قطر، حيث تركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية وجمل تكتيكية، واختتم دياز المران بمناورة فنية على أجزاء من الملعب.على صعيدٍ آخر، يعقد المدير الفني رامون دياز وأحد اللاعبين غداً، مؤتمراً صحافياً عند الساعة 11:40 صباحاً في ملعب الثمامة، للحديث عن اللقاء.