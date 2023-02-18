شاركت مجموعة من لاعبات فريق كرة القدم النسائي بالنادي الأهلي في حصص تدريبية برياضة الجولف، على هامش بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وقدم مجموعة من مدربي «جولف السعودية» الحصص التدريبية للاعبات الأهلي، إضافة إلى المعلومات العامة عن اللعبة والنصائح والإرشادات الخاصة بالمبتدئين والراغبين في ممارستها. كما شاهدت سيدات الأهلي نخبة لاعبات الجولف من مختلف أنحاء العالم، أثناء مشاركتهن في منافسات اليوم الثاني من البطولة. واختتمت الزيارة بجولة حول مرافق البطولة وزيارة منطقة الجماهير حيث قامت مجموعة من اللاعبات بالمشاركة في بعض الأنشطة والفعاليات المقامة داخل المنطقة.

وقالت لاعبة خط الوسط بهية طلعت عيد «سعدت بزيارتي مع زميلاتي في الفريق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، كانت التجربة جميلة جدًا في ملعب ونادي رويال غرينز، فالمكان رائع ومجهز بشكل مميز. واستمتعنا بمشاهدة لاعبات الجولف من مختلف الجنسيات، وأنصح الجميع بالقدوم إلى هنا وخوض التجربة والتعرف على رياضة الجولف بشكل أكبر».

وقالت زميلتها مهاجمة الفريق ملوك هوساوي «من الرائع مشاهدة مثل هذه البطولات التي تعكس حجم الدعم والتمكين الذي نحظى به كسعوديات في القطاع الرياضي. كرة القدم هي هوايتي الرئيسية، ولكن أعجبتني رياضة الجولف ويمكنها أن تكون إحدى الرياضات الأخرى التي أمارسها. الفروقات بينها وبين كرة القدم واضحة، ولكنها رياضة ممتعة وتستحق التجربة».

وتُعد استضافة الأحداث العالمية أحد أبرز ركائز استراتيجية الجولف في المملكة، وتهدف لحثّ الجيل القادم على ممارسة الرياضة ووضع المملكة في صدارة مشهد الجولف عالمياً. كما تركز استراتيجية «جولف السعودية» على تمكين المرأة ومشاركتها في اللعبة، حيث تم تقديم «مبادرة نادي السيدات أولاً» لدعم السيدات والفتيات الراغبات في دخول عالم رياضة الجولف وتعلم أساسياتها، إضافة إلى العديد من برامج المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف نشر وتطوير رياضة الجولف محلياً ودولياً.