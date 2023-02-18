صعد ناديا الجبيل والنور من المنطقة الشرقية رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية قبل نهاية الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثالثة.

وتوج الجبيل صدارته من بداية الدوري بفوز على فريق الوطني بهدف مقابل لا شيء على ملعبه وبين جماهيره وذلك قبل جولة من نهاية الدوري.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الجبيل خالد الخاطر في أول تصريح صحفي بعد الصعود لـ«عكاظ»: «الحمد لله والشكر لله على هذا الفوز الثمين والغالي. حافظنا على الصدارة من بداية الدوري إلى الآن وتوجنا أعمالنا بهذا الصعود المستحق للدرجة الثانية. وأقدم شكري وتقديري لكافة أفراد النادي والأجهزة الإدارية والفنية وإخواني اللاعبين على هذا المجهود الرائع وبإذن الله القادم أجمل».

وبدوره قال الكابتن راشد الرهيب: «الجبيل تستاهل. وعدنا وأوفينا وعقبال الأولى والممتاز». فيما بارك حساب دوري الدرجة الثانية على تويتر لناديي الجبيل والنور صعودهما رسميا إلى أندية الدرجة الثانية من العام المقبل.