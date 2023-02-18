وقف مدرب الاتحاد سانتو على نقاط الضعف في فريق الرائد بعد متابعة مباراته أمام الوحدة الجمعة الماضي ضمن الجولة (17) من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويهدف المدرب سانتو لاستغلال نقاط الضعف ضمن مخططاته الفنية للقاء الرائد الذي سيقام الخميس القادم عند الساعة 8:30 مساء ضمن مباريات الجولة (18) في الدوري.

وسيبدأ المدرب سانتو يوم غد (الأحد) تحضيراته الفنية لمواجهة الرائد القادمة، إذ سيعمل على تجهيز الثنائي مدالله العليان وعمر هوساوي لتعويض غياب القائد المدافع أحمد حجازي الذي سيغيب بعد حصوله على الإنذار الرابع، والظهير الأيمن مهند الشنقيطي الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الضامة في مباراة الاتفاق الماضية.



ويسعى المدرب الاتحادي لاختيار العناصر الأساسية ووضع الأسلوب الفني الذي يساهم في تحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.