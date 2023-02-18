وجه رئيس التعاون سعود الرشودي انتقادات حادة للحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام النصر، ضمن الجولة 17 بالدوري، والتي خسرها بهدفين لهدف، وقال: «كنا الأفضل، خاصة في الشوط الثاني، لكن هذه كرة القدم».

وأضاف: «التعاون ظُلم، والحكم السعودي يصعب تطوره للأسف، والنصر طلب حكام أجانب أمامنا في بريدة، وأمام الفتح، ولم يطلب في هذه المباراة». وأضاف:«فريقنا قدم مباراة كبيرة، وكان يستحق الخروج بنقطة واحدة على الأقل»، وزاد: «للأسف الحكم تأثر بالضغط الجماهيري وهذه مشكلة الحكم المحلي».

ووجه انتقاده للجنة الحكام قائلاً: «الضرب في الميت حرام». وحول عدم طلب حكام أجانب في مباريات فريقه أجاب: «ليس لدينا فلوس لاستقطاب حكام أجانب».

على صعيدٍ آخر كتب الرشودي عبر حسابه على تويتر: «فخور بالأبطال الذي خسروا بسبب ظروف أقوى منهم! شكراً لكم قدمتوا مباراة كبيرة كنتم الأفضل وخاصة الشوط الثاني حيث فرض التعاون أسلوبه وكسب احترام الجميع، ارفعوا رؤوسكم يا رجال وبإذن الله سنعود أقوى ونسأل الله العوض الجميل». واختتم تغريدته بقوله: «همسة.. أفضل دوري في آسيا يستحق حكام شجعان، وليس صافرة مرتبكة».