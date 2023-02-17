حافظ فريق النصر على صدارته لدوري روشن السعودي بعد فوزه على ضيفه التعاون بهدفين لهدف، فيما تعادل الوحدة مع ضيفه الرائد بهدفين لكل منهما، وجاء هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة 17 لدوري المحترفين.على استاد مرسول بارك، واصل فريق النصر صدارته لدوري روشن السعودي بعد انتصاره على التعاون بهدفين لهدف، وأحرز هدفي النصر كل من: عبدالرحمن غريب (د: 17)، وعبدالله مادو (د: 78)، فيما جاء هدف التعاون عن طريق الفارو ميدران (د: 47)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الثاني عشر ويصل للنقطة 40 متربعاً على صدارة الدوري بفارق الأهداف عن وصيفه الاتحاد والثالث الشباب، فيما تلقى التعاون الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 30 نقطة وفي المركز الخامس.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ظفر فريق الوحدة بالتعادل من أمام ضيفه الرائد بهدفين لكل منهما، وتقدم الرائد أولاً عن طريق مهاجمه جوليو تفاريس (هدفين 34، 53)، وعاد الوحدة للقاء وأدرك التعادل عن طريق كل من: أنسيلمو (د: 61)، علاء حجي (د: 72)، وبهذه النتيجة يحقق الرائد تعادله الثاني ويصل للنقطة 20 محتلاً المركز العاشر، فيما حقق الوحدة تعادله الرابع ويصل للنقطة 16 وفي المركز الثالث عشر.