وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نفسها في موقف لا يحسد عليه بسبب قرار لجنة المسابقات، بتأجيل مباراة الفيحاء أمام الهلال بدوري روشن، إذ لم تستند على اللائحة التنظيمية التي اعتمدتها في حال تأجيل المواجهات، وهذا القرار سبب احتقاناً كبيراً في الوسط الرياضي بسبب محاباة نادٍ على حساب الآخرين، خصوصاً بعد تأكيدات رئيس الفيحاء عبدالله أبانمي، في تصريحات تلفزيونية أن لجنة المسابقات لم تتواصل مع ناديه للتشاور قبل إصدار القرار، فيما أبدت الرابطة استغرابها من تصريحات رئيس الفيحاء، وأوضحت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين ملابسات تأجيل المباراة، في بيان نشر عبر موقعها الرسمي في «تويتر».من جانبه أوضح الدكتور في القانون حسن رديف، أن البيان الإعلامي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، جاء عاماً لم يوضح السبب الحقيقي وراء التأجيل حتى يتم تطبيق اللائحة عليه ومعرفة مدى قانونيته، بل جاء ‏الإيضاح مجرداً من السبب، وقال: «وفقاً للائحة يحق للجنة المسابقات تأجيل المباريات إذا كان السبب يتعلق بالمصلحة العامة ‏كما حصل عند وفاة رئيس دولة الإمارات الشقيقة (رحمه الله)، كما يمكن للجنة التأجيل لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة أو لأسباب قاهرة ‏كجائحة كورونا»، مطالباً اللجنة بتوضيح سبب التأجيل لمعرفة قانونية القرار من عدمه، وهل الإجراءات التي تمت ‏كانت متوافقة مع اللائحة أما لا؛ كي لا يضعف موقفها من القرار.‏يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم علمت الإثنين الماضي بتأجيل مباراة الهلال أمام الفيحاء التي كانت مقررة يوم الأربعاء.ملابسات القضية:البيانغيّب سببالتأجيل