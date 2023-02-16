تربع فريق الاتحاد على صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه القوي على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تعادل العدالة مع ضيفه الطائي بهدفين لكل منهما، وجاء هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة 17 لدوري المحترفين.على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، واصل الاتحاد سلسلة انتصاراته محققاً الفوز الخامس على التوالي بعد تفوقه على مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق كل من: هيلدر كوستا (د: 19)، رومارينهو (د: 59)، هارون كمارا (د: 67)، ليحقق الاتحاد فوزه الثاني عشر ويصل للنقطة 40 محتلاً صدارة الدوري بفارق الأهداف عن الوصيف الشباب، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 19 نقطة وفي المركز العاشر.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، خرج فريقا العدالة وضيفه الطائي بالتعادل بهدفين لكل منهما، وأحرز هدفي العدالة كل من: كريستوفر جوانزاليس (د: 59)، ماركوس انتونسون (د: 68)، وأحرز هدفي الطائي كل من: نوليدج موسونا (د: 63)، مختار علي (د: 65)، وبهذه النتيجة يحقق الطائي تعادله الأول في الدوري ويصل للنقطة 22 وفي المركز التاسع، فيما حقق العدالة تعادله الرابع ووصل للنقطة العاشرة وفي المركز الخامس عشر.