وصلت بعثة فريق الهلال وصيف أبطال العالم إلى الرياض بعد ختام مشاركته في بطولة كأس العالم التي أقيمت في المغرب، والتي قدم فيها الهلال مستويات كبيرة جعلته يحتل الوصافة في مونديال الأندية، ويحقق الميدالية الفضية.وقد تواجدت وسائل الإعلام المختلفة لتغطية هذا الإنجاز الذي لم يسبق لأي فريق سعودي أن حققه، إضافة إلى حضور جماهيري هلالي كبير تقديراً للمجهود الذي قدمه الفريق بشكل عام، والمشاركة المشرفة للوطن.واستقبل البعثة الهلالية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وبارك لهم وصافة أندية العالم، وقدم لهم الشكر على الأداء المشرف في هذا المحفل الدولي، كما تواجد عضو الشرف الهلالي الوليد بن طلال، بعدها توجهت بعثة الفريق إلى البوليفارد رياض ستي لإقامة حفلة تكريم خاصة لبعثة الفريق الهلالي.