يستضيف فريق الأهلي مساء غد (الإثنين) نظيره فريق العروبة عند تمام الساعة 8:10م على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري يلو للدرجة الأولى.يدخل الأهلي هذا اللقاء سعياً لتحقيق الثلاث نقاط وانتزاع صدارة الدوري من المتصدر الحزم، إذ يحتل الراقي المركز الثاني برصيد 40 نقطة حصدها من 11 انتصارا و7 تعادلات وخسارتين فقط، وله من الأهداف 29 وعليه 15 هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن الحزم. فيما يدخل فريق العروبة هذا اللقاء أملاً في تكرار نتيجة الدور الأول على أقل تقدير (التعادل السلبي) ليبتعد قليلاً عن مراكز الخطر، إذ يحتل العروبة المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة حصدها من 6 انتصارات و5 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 23 هدفاً.