حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بطولة كرة الطاولة للجامعات التي اختتمت في الدمام واستضافتها الجامعة على مدار ٤ أيام بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ١٣ لبطولاته وبمشاركة ٣٥ جامعة وكلية.وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما جاءت جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الثاني محققةً كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وبالمركز الثالث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ونالت كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية، وذلك خلال حفل التتويج الذي أقيم في الصالة الرئيسية بالجامعة بحضور رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، وأمين عام الاتحاد الرياضي الدكتور عبدالإله الصلوي، ومدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي، ورؤساء وفود الجامعات المشاركة.وفي منافسات الزوجي نال ثنائي جامعة الملك فيصل ريان الطاهر وعبدالله الجاسم الميداليات الذهبية، وفي المركز الثاني لاعبا جامعة الملك عبدالعزيز فارس شيبان ومشاري الدوسري ونالا الميدالية الفضية، وجاءت البرونزية من نصيب ثنائي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ناصر الزاير وحسن اليوسف، وفي منافسات الفردي حقق اللاعب مشاري الدوسري من جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول ونال الميدالية الذهبية، وثانياً خالد الشريف من جامعة جدة محققاً الفضية، وثالثاً محمد القصاب من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ونال الميدالية البرونزية.وبارك رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني لفريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحقيق لقب البطولة للفرق، وللاعبين على تحقيق الميداليات في الزوجي والفردي خلال البطولة التي شهدت على مدى أيامها تنافساً كبيراً بين الجامعات ولاعبيها، منوهاً بالمستويات العالية للمشاركين، ما يؤكد بروز جيل جديد من اللاعبين المميزين وما يشكله من جانب إيجابي على هذه الرياضة بشكل عام سواء في منافسات الجامعات الداخلية والدولية أو منافسات الأندية الرياضية التي تشكل لها الرياضة الجامعية رافداً مهماً لدعمها في مختلف الرياضات، مقدماً في هذا الصدد شكره لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً برئيس الجامعة ومنسوبيها على الاستضافة المميزة ونجاح البطولة من جميع الجوانب.